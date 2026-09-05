Поредицата почивни дни около отбелязването на годишнината от Съединението ще е слънчева с кратки заоблачавания, без валеж. Дневни температури в събота и неделя - от 30 до 35 градуса. В резултат на ветровит студен фронт, в последния почивен ден, понеделник, ще е по-хладно в интервала 25-30 градуса.

Мощен полъх на есента в средата на септември

След краткото захлаждане, до 12 септември смущения не се очакват. Ще е слънчево с постепенно повишаващи се температури. В четвъртък следобедните стойности ще са между 28 и 33 градуса.

По-рязък студен атмосферен фронт се очаква около 11-12 септември. Ще има усилване на ветровете, гръмотевични бури, временно интензивни дъждове с опасност от градушки. Динамичната обстановка ще обхване дните до първия учебен ден с кратки локални валежи с гръмотевици. Дневните температури в периода 10-15 септември ще са следобедния диапазон между 26 и 31 градуса.