В петък в повечето райони ще е преобладаващо слънчево. Преди обяд ще има затихващи валежи с гръмотевици в източната половина на страната. Следобед незначителни локални превалявания са възможни по планините и край морето. Температури в топлите часове - между 27 и 32 градуса.

Серията почивни дни около отбелязването на годишнината от Съединението ще е слънчева с кратки заоблачавания, без валеж. Дневни температури в събота и неделя - от 30 до 35 градуса. В резултат на ветровит студен фронт, в последния почивен ден, понеделник, ще е по-хладно в диапазона 25-30 градуса.

След краткото захлаждане до 10 септември смущения не се очакват. Ще е слънчево с постепенно повишаващи се температури. В четвъртък следобедните стойности ще са между 30 и 35 градуса.

По-рязък студен атмосферен фронт се очаква около 10-12 септември. Ще има усилване на ветровете, гръмотевични бури, временно интензивни дъждове с опасност от градушки.

Ранните прогнози допускат оформянето на средиземноморски циклон около 15-18 септември. Ако това действително се случи, в някои части на страната като Източна България е възможно да паднат значителни по количество валежи.

При такъв сценарий, очертан засега само от един от метеорологичните модели, температурите осезаемо ще се понижат до нива от 15-20 градуса. В котловините на Западна България термометрите сутрин ще покажат под 10 градуса. В най-високия планински пояс вероятно ще превали сняг.