Товарен автомобил блъсна 80-годишна жена на улица „Разлог” във Видин, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Сигналът за пътнотранспортното произшествие е подаден в 12:14 ч. в сряда на тел. 112. Зад волана на камиона бил 56-годишен мъж от село Покрайна.

По данни на полицията, при движение на заден ход, шофьорът навлязъл в участък, забранен за превозни средства, и блъснал движещата се по платното жена, предаде Силвия Иванова, кореспондент на БТА във Видин.

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Пострадалата е транспортирана с линейка в Центъра за спешна медицинска помощ. При прегледа медиците установили счупване на лявата ръка. След оказана помощ жената е освободена за домашно лечение.

Шофьорът е тестван за употреба на алкохол и наркотици и пробите му са отрицателни. Оперативна група извършила оглед на местопроизшествието, а по случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Мария Барабашка