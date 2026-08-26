Жена е загинала, след като е била блъсната на пешеходна пътека във Варна, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е подаден около 11:20 часа. Произшествието е станало на булевард „Трети март“. При извършване на ляв завой камион блъснал пресичащата пешеходка. Самоличността на жената все още се изяснява.

Шофьор загина след челна катастрофа между два камиона в Плевенско (СНИМКИ)

Направените на шофьора на камиона тестове за алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Работата по случая продължава.