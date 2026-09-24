Премиерът Румен Радев е на посещение в Полша. Във Варшава той беше посрещнат официално от полския си колега Доналд Туск. Химните на двете държави прозвучаха на церемонията, на която присъстваха вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, както и официални представители на полската държава.

В 13.00 ч. българско време ще бъде дадена и съвместна пресконференция от двамата министър-председатели. Засилване на двустранното икономическо партньорство в сектори като енергетика, транспорт, отбранителна индустрия, иновации, както и актуалните теми от европейския дневен ред, включително новите рискове и предизвикателства пред сигурността в Европа, ще са във фокуса на двустранните разговори.

Снимка: БГНЕС

За втори път от встъпването си в длъжност като премиер Радев отива в Полша. През юни участва в Международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украйна, домакин на която тази година беше Гданск. Тогава Радев разговаря с Туск за възможности за последващо разширяване на двустранното икономическо и инвестиционно партньорство.

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Като особено перспективни сфери бяха откроени високите технологии, индустриите с висока добавена стойност, развитието на инфраструктурата. Отбелязано беше и доброто сътрудничество в сферата на отбраната.

Снимка: БГНЕС

Месец по-късно - в София, премиерът проведе среща с представители на ръководството на полското държавно авиоремонтно предприятие, което партнира от години на България при ремонта и техническото обслужване на българските изтребители МиГ-29. Дружеството изразило готовност сътрудничеството да продължи. До запълването на пълна бойна ескадрила от американски изтребители F-16, която да може да изпълнява дежурства по охрана на въздушното пространство, България ще разчита и на МиГ-29, което налага осигуряването на тяхната техническа поддръжка и ремонт.

Снимка: БГНЕС