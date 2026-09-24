Въпреки изригването, летището в Катания остава отворено

Италианският вулкан Етна изхвърли облак от пепел, издигащ се на около 4 километра. Това накара местния институт по вулканология да издаде най-високата степен на предупреждение за полетите.

Обсерваторията към Националния институт по геофизика и вулканология в Катания въведе червен код за авиацията заради разпространението на вулканичната маса от върховите кратери в посока югоизток.

Пепел от Етна затвори летището в Катания, полетите са спрени

Изригването остава на средно до ниско ниво. Към момента природното явление не е засегнало работата на международното летище „Винченцо Белини” в сицилианския град.

Редактор: Мария Барабашка
Източник: БГНЕС

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