Италианският вулкан Етна изхвърли облак от пепел, издигащ се на около 4 километра. Това накара местния институт по вулканология да издаде най-високата степен на предупреждение за полетите.

🌋Nuova attività eruttiva ed emissione di cenere, nella mattinata, dell'Etna



Tremore vulcanico medio-basso. Operativo l'aeroporto di Catania-Fontanarossa. L'INGV Osservatorio Etneo ha diramato un VONA rosso. Foto di Domenico Lo Bue e Alfio Landro pic.twitter.com/U9glLJvGVX — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) September 24, 2026

Обсерваторията към Националния институт по геофизика и вулканология в Катания въведе червен код за авиацията заради разпространението на вулканичната маса от върховите кратери в посока югоизток.

Пепел от Етна затвори летището в Катания, полетите са спрени

Изригването остава на средно до ниско ниво. Към момента природното явление не е засегнало работата на международното летище „Винченцо Белини” в сицилианския град.

Редактор: Мария Барабашка