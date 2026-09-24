В рамките на участието си в Общото събрание на ООН президентът Илияна Йотова разговаря с генералния секретар на Международната организация на Франкофонията Луиз Мушикивабо.

На срещата беше обсъден предстоящият избор на генерален секретар, както и планираната среща на върха на Франкофонията, която ще се проведе в Камбоджа.

Йотова и Мушикивабо бяха категорични, че повече от всякога са актуални посланията на Франкофонията – мир, сигурност, свобода, равноправие, толерантност.

Илияна Йотова се срещна с ръководствата на водещи еврейски организации в САЩ

Редактор: Дарина Методиева