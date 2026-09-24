Фрагменти от каменни статуи в човешки ръст са намерени при археологическите проучвания на Перперикон. Находката е първата подобна, откривана досега в района, и дава нова информация за облика и значението на древния град през късната античност.

Сред откритите фрагменти е мъжки торс с видими лява ръка и рамо, част от гърдите и гънки от дрехата. Археолозите са открили и постамент, върху който според проф. Николай Овчаров е стояла статуята.

„За нас е изключително важно, защото доказахме, че на Перперикон е имало каменни статуи в човешки ръст и то в периода на късната античност, III–VI век“, обясни проф. Овчаров в ефира на „Здравей, България“.

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Досега археолозите разполагаха с множество данни за монументалната архитектура на Перперикон – ротонди, храмове, базилика, колони, капители и корнизи. Новата находка показва, че освен с архитектурни елементи градът е бил украсен и със свободно стоящи статуи.

„Оказва се, че площадите на Перперикон са били, както на големите антични градове, покрити с постаменти и статуи, които са стояли на тях“, каза проф. Овчаров.

Според него откритието е още едно свидетелство за значението на Перперикон през късната античност.

„Все повече става ясно, че Перперикон е бил много значителен град. За да се опитват те един площад в планината да го оградят със статуи, това означава, че този град е имал много голямо значение“, допълни археологът.

Археологическите проучвания в южния квартал на Перперикон продължават. Новите находки предстои да бъдат проучени и анализирани.

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