Днес трябва да стане ясна причината, довела до свлачището във варненския квартал „Аспарухово“. Два дни отне анализът на пробите, взети от земните пластове. Темата предизвика спорове между институциите за това кой е отговорен за пропадането на пътя, довело до евакуацията на хора от къщите им. От ВиК са категорични, че причината не е в тяхната авария, а в близкия строеж. От дружеството дори обявиха, че обектът е незаконен и не е съгласуван с тях. Община Варна обаче твърди, че инвеститорът има всички нужни разрешителни. Днес се очаква и официалната позиция на фирмата, която стои зад мащабния проект. На този фон в сряда живеещите във вилната зона на „Аспарухово“ се събраха на протест. Те настояват пътят да бъде оправен възможно най-скоро и да не живеят в страх, че имотите им могат да пропаднат.

„Не искаме да влизаме в споровете между институциите за това каква е причината за свлачището. Това, което искаме, е пътят ни да бъде оправен възможно най-скоро. Искаме също да имаме гаранции, че имотите ни са в безопасност, че няма в един момент да се окажем до морето“, заяви живуща в района.

Продължават споровете за причината за свлачището в квартал „Аспарухово“ във Варна

По думите на хората е необходимо да бъдат извършени огледи на къщите, за да се установи дали са засегнати от свлачището.

Сред основните притеснения на живеещите в района е и строителството в близост до свлачището. Те твърдят, че въпреки издадената заповед за спиране на строежа, работата на обекта е продължила. „Разбрахме, че има заповед за спиране на строежа, а вчера цял ден видяхме, че леят основите на сградите. Това просто дразни хората и предизвика този протест, който беше вчера“, разказа мъж, който също живее в района.

Хората поставят и въпроса за инфраструктурата, която според тях няма да е достатъчна да поеме натоварването при реализацията на мащабния проект. „Притесненията са ни най-вече инфраструктурни. При изпълнение на такъв мащабен проект във вилна зона никой не дава ясен отговор как ще бъде водоснабден, какво ще е електроснабдяването. Всички знаем, особено в нашата вилна зона, че има проблеми с електроснабдяването“, заяви друг жител в района.

Кризисният щаб във Варна се събира след активиралото се свлачище в кв. "Аспарухово"

Хората твърдят още, че районът е свлачищна зона и че това е отразено в базата данни на институциите. Те припомниха и наводненията от последните години.

В четвъртък 16 часа се очаква отново да се събере кризисният щаб в Община Варна. Тогава трябва да бъдат набелязани мерки за обезопасяване на района, като решенията ще бъдат взети и на база резултатите от направените проби на земната маса.

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