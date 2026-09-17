Ново откритие от Перперикон ни връща векове назад към времето на Римската империя и римските легионери. Сред останките на древния град археолозите са попаднали на находка, свързана с оръжието и снаряжението на римските войници.

Разкритите оръжия са от III–IV век. Тогава градът е бил отбраняван от мощен гарнизон, обясни професор Николай Овчаров.

Ново откритие променя представите за историята на Перперикон

Археолозите са открили долабра - от едната страна това е брадва, а от другата кирка, чук и др.

„Това е инструментът, за който някои от авторите казват, че е по-важен от меча за римския легионер, който е бил и строител. Знаем, че където спре легионът, той трябва да направи лагер, трябва да се направят мостове, понтони и т.н. Именно това е бил универсалният инструмент, който обаче може да стане и оръжие”, обясни проф. Овчаров.

Археолозите смятат, че именно с такъв уред е строен и римския път към Тракия.

Другото откритие е хаста - стационарното копие, с което римските легионери отблъсвали варварските нашествия.

„Хастата е била копието на третата линия на легиона", обясни проф. Овчаров.

Той каза още, че археолозите са попаднали и на сграда от III–IV век. За нея обаче обещават да разкажат в следващите седмици.

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