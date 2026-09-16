Журналистът Валерия Велева обяви, че напуска Инициативния комитет, издигнал Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент. Решението ѝ идва на фона на спор около публичното разпространяване на лични и чувствителни данни.

От Инициативния комитет „Йотова - Вълчев“ заявиха, че категорично се разграничават от публичното изнасяне на лични данни, независимо от конкретния случай, за който се отнасят. „Във връзка с това намираме решението на Валерия Велева, чието име бе замесено, да се оттегли от Инициативния комитет за правилно“, се казва в позицията.

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От комитета подчертават още, че не желаят президентската кампания да бъде измествана от подобни спорове. „Не бихме искали предизборната кампания да бъде принизявана и изместена от реалния дебат, който очакват българските граждани“, посочват от Инициативния комитет.

Самата Велева съобщи, че оттеглянето ѝ не означава отказ от журналистическата ѝ работа. По думите ѝ решението цели публикации, за които носи отговорност, да не бъдат използвани в предстоящата политическа кампания. „Не се отказвам от журналистическата си дейност, но няма да допусна публикации, за които отговарям, да влязат в политическа употреба в предстоящата президентска битка“, заяви Велева.

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Тя също посочи, че принципно не приема чувствителни данни да бъдат публично разпространявани. В позицията си обаче журналистът защити необходимостта обществото да получи информация за случая „Петрохан“ и направи тежки твърдения за насилие над деца и предполагаем политически чадър. „Убедена съм, че за обществото е важно да разбере цялата ужасяваща истина за „Петрохан“, дори с цената на журналистически жертви“, заяви Велева.

Тя допълни, че ще продължи журналистическата си работа по случая. Инициативният комитет, който издига кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент, беше учреден на 8 септември в София. Валерия Велева беше сред обявените тогава негови членове.

Редактор: Цветина Петкова