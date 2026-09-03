Президентът Илияна Йотова обяви името на своя кандидат за вицепрезидент. Заедно с нея в надпреварата за „Дондуков” 2 ще се впусне генералният директор на БТА Кирил Вълчев.

Йотова представи кандидатурата на Кирил Вълчев за вицепрезидент на Република България пред зала „България“. „Не е случайно, че представяме кандидатурата за вицепрезидент точно тук, пред зала „България“. Защото нашата служба е България и е в името на България“, заяви Йотова.

Тя представи Вълчев като юрист, общественик и човек на словото и правото. „Вицепрезидентът трябва да познава из основи законите на страната, да знае как функционира българската държава и да уважава законите“, посочи Йотова.

Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент

По думите ѝ двамата са работили заедно в продължение на години по каузи, свързани със съхраняването на българската идентичност и култура. „Дълги години имаме обща кауза с господин Вълчев. Работихме заедно за опазването на българщината, за развитието на българската идентичност, на българския дух, на българската писменост и на буквите“, каза тя.

Йотова подчерта и значението на връзката с българските общности извън страната. „Вицепрезидентът трябва да умее да общува с хората, да бъде близо до тях - и тук, в България, и зад граница с българите. Това също беше наша обща кауза. Трябва да работим с българските общности за тяхното съхранение и опазване, защото не навсякъде е лесно, както и за тяхното развитие“, заяви тя.

Според Йотова едно от важните качества на Вълчев е способността му да обединява. „Смятам също, че той е доказал и като човек, че може да събира, а не да разделя“, каза кандидатът за президент.

На въпрос какъв знак би било, ако след изборите президентската институция бъде оглавена от двама души с журналистически опит, Йотова отговори: „Ние, журналистите, сме хора по призвание, не само по образование. Журналистите са и юристи, и бизнесмени, и икономисти - хора с изключително широка култура. Аз през годините съм видяла в господин Вълчев и добрия правист, и журналиста, и общественика, и преподавателя, включително във висши учебни заведения“.

Йотова: „Няма да превърна Консултативния съвет в предизборен терен“

Илияна Йотова заяви, че няма да използва Консултативния съвет за национална сигурност като част от предизборната кампания. „Няма да превърна Консултативния съвет в предизборен терен. Това обещавам“, категорична беше тя.

Йотова подчерта, че КСНС има конкретна институционална роля и трябва да остане място, на което представители на политическите сили, службите и държавните институции обсъждат важни за страната въпроси. „Консултативният съвет е орган, в който се събират политически партии, служби, институции, за да препоръчат определена политика на другите институции“, посочи тя.

По думите ѝ Народното събрание разполага с достатъчно механизми, чрез които на този етап може да се търси решение на ситуацията. „Има достатъчно лостове, с които Народното събрание в момента може да се справи с тази ситуация“, заяви Йотова.

Припомняме, че ГЕРБ, „Демократична България“ и „Продължаваме Промяната“ призоваха президента Илияна Йотова да свика КСНС заради обвиненията на Германия към Русия за осуетената атака с дрон с експлозиви на летище Лайпциг/Хале. Берлин обяви и ответни мерки срещу Москва, сред които затваряне на руското генерално консулство в Бон и допълнителни санкции.

Кирил Вълчев: „Виждам себе си като гарант за две неща“

Кирил Вълчев заяви, че не се е стремял към кандидатура за вицепрезидент и приема поканата на Илияна Йотова преди всичко като признание за Българската телеграфна агенция и за българските медии.

„Бог ми е свидетел, не съм се стремял да бъда кандидат за вицепрезидент. Приемам поканата на президента като признание не за мен, а за БТА - институция на съгласието, на общуването с българите по света, на паметта. Нещо, от което има нужда в президентството“, заяви Вълчев.

Той постави акцент върху необходимостта от диалог и съгласие в обществото, като подчерта, че това не предполага заличаване на различията. „Съгласие. Но съгласни не означава еднакви“, каза Вълчев.

По думите му кандидатурата му е признание и за работата на българските журналисти и медии.„Това е признание за всички вас – за българските медии, които предоставят територия за многоликото ни общество и възможности за диалог“, заяви той.

Вълчев посочи две основни каузи, за които би искал да бъде гарант, ако бъде избран за вицепрезидент. „Виждам себе си като гарант за две неща - още един гарант в президентството: демокрацията и България в Европа, където нашият народ допринася вече 14 века. А нашето поколение постави българската азбука сред трите азбуки в Европейския съюз“, каза той.

Учредителното събрание на инициативния комитет, който ще издигне кандидатпрезидентската двойка, ще се състои на 8 септември от 17:00 часа. По думите на Вълчев тогава ще станат известни гражданските и неправителствените организации, политическите сили и обществените личности, които застават зад кандидатурите.

„Там ще видите всички граждански организации, всички неправителствени организации, всички политически партии, отделни хора, които ни подкрепят, които са авторитети в своята област“, заяви той.

Вълчев отказа предварително да разкрие кой ще оглави инициативния комитет, като посочи, че това ще стане ясно на учредителното събрание.

Той призова с уважение да се гледа и към останалите участници в президентската надпревара.„Нека всички отдадем признание на всички кандидати в тези президентски избори. Защото те са готови на служение на българския народ и на България. Това заслужава уважение“, каза Вълчев.

Кандидатът за вицепрезидент обяви и как ще процедира с работата си като генерален директор на БТА по време на предизборната кампания. По думите му ще последва примера на други ръководители на независими институции, участвали в президентски избори. „Още утре ще предам текущите дела на моите колеги от личния екип в БТА, а през следващата седмица ще изляза в неплатен отпуск“, заяви Вълчев.

На въпрос кога е получил предложението от Илияна Йотова да бъде кандидат за вицепрезидент, той отговори, че разговорите между двамата са започнали през август. Попитан колко време му е било необходимо, за да вземе решението, Вълчев каза: „Мислих достатъчно и се надявам да съм бил мъдър, а не прав, когато съм взел това решение“.

Сред мотивите му да приеме предложението той отново открои признанието към професионалната общност, от която идват и двамата кандидати. „Това е признание, освен за БТА, и за българските медии. Двама журналисти, представяте ли си, в президентството. Това е наистина огромно признание“, заяви Вълчев.

Той посвети част от думите си и на хората, от които е получил знанията и подготовката си през годините. „Това е признание и за моите учители. Защото с каквото и да се захващаме в този живот, трябва да разчитаме на знанията, които имаме“, каза Кирил Вълчев.

Припомняме, че държавният глава, който довършва мандата на Румен Радев, обяви още на 24 юли, че ще участва в изборите, като ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя получи политическа подкрепа от „Прогресивна България“ и БСП.

През януари 2017 г. Йотова встъпва в длъжност като вицепрезидент на Република България, а през 2022 г. започва своя втори мандат на поста. С оставката на Румен Радев и включването му в парламентарната политика тя пое функциите на президент до произвеждането на нов на редовните избори в края на октомври.

В първия ден на септември пред Историческия музей на Гоце Делчев бившият служебен премиер Андрей Гюров обяви, че се кандидатира за президент, а ексглавният секретар на МВР Георги Кандев - за негов вицепрезидент.

Почти два месеца преди президентските избори, които ще се проведат на 25 октомври, все още има неизвестни около част от кандидатпрезидентските двойки. Някои формации вече обявиха своите номинации, докато вдясно все още не е взето окончателно решение за общ кандидат.

Кандидат-президентските двойки: Кои са сигурните имена и кои остават под въпрос

В понеделник стана ясно, че за президент се кандидатира и лидерът на партия "Българска социалдемокрация – Евролевица" Александър Томов. Той обяви, че ще се бори срещу ограничаването на правата на президентската институция и ще надгражда усилията на правителството за спиране на корупцията.

Със свои номинации вече излязоха и други политически сили. БЗНС издигна Николай Нанев за президент, а Цвета Кирилова - за вицепрезидент.

Сред кандидатите за държавен глава е и бившият служебен земеделски министър Иван Христанов. Все още не е обявено кой ще бъде негов партньор в надпреварата.

Битката за "Дондуков" 2: Какво предстои да се случи на изборите

Инициативният комитет „Народна сила“ номинира доц. Георги Димов за президент, а за вицепрезидент - генерал Димитър Шивиков.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев също влиза в битката за „Дондуков“ 2, като негов кандидат за вицепрезидент е Красимир Манов.

Очаква се през следващите седмици да станат ясни и останалите кандидатпрезидентски двойки, както и окончателната позиция на десните формации. От "Възраждане" обявиха, че тяхната ще стане ясна до няколко дни. От ГЕРБ засега не казват дали ще издигнат собствен кандидат.