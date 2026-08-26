Битката за "Дондуков" 2 започва. Ще донесе ли есента повече решения или предстоят нови политически сблъсъци? Темата коментират в ефира на "Твоят ден" социологът Кольо Колев, политологът проф. Росен Стоянов и комуникационният експерт Георги Куртев.

„Това, което прави българският политически елит по отношение на кандидатурите, е безобразно. В другите страни кампанията започва още с края на предните избори. Тук 1 месец преди изборите не знаем нищо. Това колебание около кандидатурите малко или много е подигравка с избирателите – да не бъде оцапан или да не излязат някакви неприятни неща за него”, смята Колев.

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„Кампанията започна по-рано. Решението кога да бъдеш обявиш своята кандидатура е изключително важно за подкрепата. Президентски избори не се печелят само с личност, но и със структури по места, които да помагат на изборния процес. Всичко, което се изговори за Гюров, беше изговорено по време на мандата му като служебен премиер”, каза Куртев.

По думите на проф. Стоянов в момента, в който влезе човек във властта доверието към него започва да ерозира. „Когато трябва да се изправиш пред различни проблеми, които дори са били замитани, се показва твоята експертиза. Опозицията е слаба и разпокъсана, но това не трябва да дава комфорт на управляващите, че се справят добре”, уточни той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев