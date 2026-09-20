Почти всеки втори българин не може да посочи нито един симптом на рака на белия дроб, а над 86% от анкетираните смятат, че страната ни трябва да има национална програма за скрининг на заболяването. Данните са от международно проучване, представено на пациентски форум в Сеул. Темата коментираха в предаването „Пулс“ Александър Миланов от Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания и пулмологът проф. Коста Костов.

Според Миланов особено тревожно е, че подобни проучвания се правят периодично, но резултатите за България не се подобряват. „Имаме ниска здравна култура, а до лекар много често се стига, когато вече е твърде късно. Превенцията и държавната политика по отношение на нея са катастрофални“, коментира той.

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Проф. Коста Костов подчерта, че ракът на белия дроб е коварен именно защото в ранните си стадии често протича без симптоми. „Когато се появят симптомите, вече може да е твърде късно. Затова големият шанс е карциномът да бъде открит навреме чрез скринингови програми“, заяви специалистът. По думите му преживяемостта при заболяването в България остава значително по-ниска в сравнение със средните показатели за Европа.

Костов препоръча на хората в рисковите групи - особено дългогодишните пушачи около и над 60-годишна възраст - да обсъдят с лекар възможността за нискодозова компютърна томография. Особено внимание трябва да се обръща и на промяната в обичайната кашлица при пушачите. „Има момент, в който тази кашлица става различна. Тя се променя. Това е ключов момент“, предупреди пулмологът.

Според Александър Миланов проблемът не приключва с поставянето на диагнозата. Той посочи липсата на достатъчно пациентски навигатори и специално обучени медицински сестри, които да придружават болните през различните етапи на лечението. „В България пациентът често получава един лист с диагнозата и след това сам трябва да намери своя лекар, сам да намери оператор, социален работник или човек, който да му помогне да разбере как да оцелее в системата“, заяви Миланов.

И двамата определиха ранната диагностика като ключова за спасяването на повече човешки животи. „Има възможности. Въпросът е в навременната диагноза и в отношението на държавата – тя трябва да поеме ангажимент за ранното откриване на рака на белия дроб“, подчерта проф. Костов.

Миланов настоя и за национална скринингова програма и по-добър достъп до биомаркерна диагностика. „Медицината дава надежда при рака на белия дроб. Въпросът е дали държавата има желание тази надежда да се превърне в действие и да спаси човешки животи“, заключи той.

Целия разговор гледайте във видеото.