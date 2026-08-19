Персонализирана иРНК ваксина срещу рак, разработена от Moderna, е намалила риска от повторна поява и разпространение на меланома (най-опасният вид рак на кожата), когато се прилага заедно с имунотерапията Keytruda на Merck. Това съобщиха двете фармацевтични компании, цитирани от "Ройтерс".

Резултатите са особено значими, тъй като представляват първите положителни данни от късен етап на клинично изпитване на иРНК ваксина срещу рак.

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Терапията, известна като Intismeran, комбинира Keytruda с ваксина, която се създава индивидуално за всеки пациент. За целта се анализират специфичните мутации в тумора, а получената информация се използва за изработването на персонализирана иРНК ваксина.

В изпитването са включени 1137 пациенти с високорисков меланом в стадии от IIB до IV, чиито тумори предварително са били отстранени хирургично.

Участниците са разделени на две групи. Едната е получила до девет дози Intismeran в комбинация с Keytruda, докато пациентите от другата са лекувани единствено с Keytruda в продължение на около година.

Изпитването все още продължава, но междинните данни показват, че комбинираната терапия е постигнала и двете основни цели на проучването – намаляване на риска заболяването да се появи отново и ограничаване на вероятността ракът да се разпространи в други части на организма.

От Merck и Moderna посочват още, че на този етап не са установени нови сигнали, пораждащи опасения за безопасността на терапията.

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Положителните резултати надграждат по-ранните данни за лечението. През януари компаниите представиха петгодишно проследяване от клинично изпитване във фаза 2, според което комбинацията е намалила с 49% риска от рецидив на заболяването или смърт.

Новината предизвика силна реакция и на пазарите. Акциите на Moderna скочиха с около 40% в предпазарната търговия, докато книжата на Merck поскъпнаха с приблизително 2%.

Подробните резултати от изпитването предстои да бъдат представени на медицинска конференция. Компаниите планират да предоставят данните и на регулаторните органи.

Меланомът е най-смъртоносната форма на рак на кожата. По данни на Националния институт по рака през 2023 г. в САЩ са живели повече от 1,5 милиона души с това заболяване.

Редактор: Цветина Петкова