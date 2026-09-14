Преди старта на новата учебна година в някои от столичните болници бяха организирани безплатни профилактични прегледи за деца в училищна възраст. Една от тях е болница "Лозенец", където се проведоха очни и ортопедични прегледи. Повече в ефира на NOVA NEWS разказа д-р Иво Инджов, специалист офталмолог и Началник на Отделението по Очни болести в УМБАЛ "Лозенец".

"Не открихме нерешими проблеми. Открихме това, което очаквахме - основно наличие на диоптър при децата. Имахме няколко деца с данни за мързеливо око. За щастие и трите деца са във възраст, в която все още може да бъде повлияно това състояние", коментира д-р Инджов.

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"Най-важното от тази кампания е да обърнем внимание. Няма как да прегледаме всички деца в училищна възраст за този период, но основната идея на този тип кампании е да обърнем внимание на родителите, да знаят, че е важно да бъдат осъществявани такива прегледи, за да можем да имаме здрави деца", посочи той.

"За около половината от родителите и децата им това беше първият очен преглед, което е малко тревожна тенденция, защото говорим за деца, които са основно в предучилищна и училищна възраст. Ние препоръчваме около 3-годишна възраст всички деца да минат профилактичен очен преглед, защото това е времето, в което можем да установим наличие на мързеливо око и можем да го излекуваме съвсем ефективно", каза д-р Инджов.

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Специалистът посочи кои са признаците, по които родителите могат да разберат, че детето има проблем със зрението. "Ако детето се оплаче, че не вижда на далечно разстояние, или забележим, че при фиксиране на далечен обект присвива клепачите си, ако се оплаква от главоболие, както и ако често премигва само с едното око или го затваря, това също може да е признак на очен проблем", заяви той.

"Също така е хубаво още в най-ранна възраст, ако забележим кривене на окото или разлика в рефлекса на зеницата на двете очи, да се направи възможно най-скоро преглед при офталмолог", допълни д-р Инджов.

"Когато става въпрос за дигитални дъски и екрани, разстоянието е голямо. Притеснява ни, когато натоварването е на близко разстояние, както е с телефона", предупреди той и посъветва употребата на телефони да бъде по-ограничена, с почивки и редуване на натоварването на близко и далечно разстояние, както и да се извършват редовни прегледи.

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Редактор: Ивета Костадинова