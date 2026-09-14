Националният съвет за тристранно сътрудничество се събра на заседание, за да обсъди новата линия на бедност за 2027 г. Постигнато беше съгласие - тя да бъде 443 евро за 2026 г. Това е с 52 евро повече от сегашния праг.

От линията на бедност зависят месечните помощи на над 800 хил. души с трайни увреждания. С него е свързан и достъпът до други социални помощи.

НСТС разглежда и още две предложения за промени в Кодекса на труда. Първото касае срочните трудови договори при майчинство, родителство и осиновяване. Като идеята е за време на защита, например, договорът да важи до края на майчинството.

Второто е разрешителният режим за наемане на работа на лица от 16 до 18 години да бъде заменен с предварително уведомяване към Инспекцията по труда.

Тристранният съвет обсъжда предложението на правителството за увеличение с над 50 евро

Председателят на КНСБ Пламен Димитров заяви, че трябва да се коментира дали да има спешни мерки за компенсация на горивата. "Това, което става през последните седмици, особено за нас е силно притеснително. Няма нищо предвидено в Бюджет 2026 по тази тема. Смятаме, че добре е да обсъдим има ли такова намерение, има ли такава нужда", каза той. Министърът на финансите Гълъб Донев прие да бъде обсъден този въпрос.

След срещата на НСТС Димитров посочи, че темата с горивата ще бъде допълнително дискутирана и ще засяга отделни групи в обществото.

Главият икономист на КТ “Подкрепа” Атанас Кацарчев каза, че ако линията на бедност 660 евро, както предлага правителството, тогава тя ще се доближи до минималната работна заплата, което не е редно.