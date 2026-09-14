Руската ескалация става факт, а Полша и нейните съюзници трябва да бъдат готови за реакция, ако това се наложи. Това заяви полският премиер Доналд Туск след руските удари с дронове по цели в Западна Украйна в близост до полската граница.

„Ескалацията от страна на Руската федерация става факт, а примерите за нея са все по-близо до нашата граница“, заяви Туск. Той подчерта, че не може да бъде изключена възможността подобна ескалация да засегне и полска територия.

След атаките Туск свика спешно съвещание с министри и представители на службите за сигурност. По думите му Полша трябва да запази спокойствие, но едновременно с това да се подготви за съвместна реакция със съюзниците при необходимост.

При руските атаки през нощта са били използвани реактивни дронове „Геран-5“. Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш съобщи, че един от тях е поразил цел на около един километър от полската граница, а друг – на около пет километра. Полската армия е вдигнала във въздуха изтребители и разузнавателен самолет, но не е регистрирано нарушение на полското въздушно пространство.

Полша е предотвратила заплаха по един от граничните си пунктове с Украйна

Един от дроновете е поразил локомотива на пътнически влак по маршрута Киев–Варшава в района на Волин, на около два километра от границата с Полша. Украинските железници съобщиха, че екипажът е бил предупреден предварително за заплахата и няма пострадали. Влакът е превозвал 206 пътници и служители.

Друг удар е нанесен в района на граничния пункт Ягодин–Дорогуск. При атаката е поразен камион в близост до пункта, което временно е прекъснало работата му. Ударите са били извършени на украинска територия.

Туск заяви, че атаките са свързани с по-широк модел на действия, насочени към нарушаване или парализиране на украинските гранични пунктове. Той припомни подобни инциденти в Молдова и посочи, че Полша трябва да бъде подготвена за различни сценарии.„Най-лошите сценарии са възможни. Трябва заедно със съюзниците да сме готови за реакция, ако това се наложи“, каза полският премиер.

Полският външен министър Радослав Шикорски, който се намира в Киев, заяви, че последните руски атаки трябва да покажат на поляците, че сигурността на Полша и Украйна е неразривно свързана. По думите му Русия е нанесла удари по цели в непосредствена близост до полската граница, която е и външна граница на Европейския съюз и НАТО. Шикорски определи действията като ескалация и призова за увеличаване на подкрепата за Украйна.

„Руският тероризъм не просто чука на вратата на Европа, той вече е преминал през нея, а хибридната война се води и кинетично“, заяви Шикорски. Той подчерта, че Полша и други държави имат задължението да подкрепят Украйна и да не допускат продължаване на руската агресия. Според Шикорски действията на Москва не намаляват решимостта на Полша и Европа, а засилват убеждението, че европейските държави трябва да бъдат подготвени за възпиране.

Шикорски заяви още, че разделението между поляци и украинци би било в интерес на държавата, която желае зло на двете страни, и призова това да не бъде допускано.

Редактор: Габриела Павлова