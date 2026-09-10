Полша е предотвратила заплаха по един от граничните си пунктове с Украйна през изминалата нощ и очаква подобни пунктове да бъдат обект на атаки, тъй като Москва нанася удари по търговски маршрути в опит да отслаби икономически Киев. Това заяви в четвъртък полският министър-председател Доналд Туск, цитиран от "Ройтерс".

Той говори, след като в сряда дронове поразиха граничен пункт между Украйна и Молдова в южната Одеска област, при което загинаха двама души.

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„Снощи, благодарение на сътрудничеството между нашите служби и техните украински колеги, беше предотвратена пряка заплаха за един от граничните пунктове“, заяви Туск на пресконференция в словашката столица Братислава.

„Както знаете, Русия вече прибягна до провокативни атаки срещу гранични пунктове – например в Молдова. Очакваме подобни действия да бъдат насочени към гранични пунктове с Украйна и в други държави, включително Полша“, коментира още той.

Русия не е коментирала веднага изявленията на Туск.

Туск многократно е предупреждавал, че държавите по източния фланг на НАТО трябва да бъдат подготвени за потенциални провокации от страна на Русия, която нахлу в по-малкия си съсед през 2022 г. и оттогава води война в Украйна.

В четвъртък той заяви, че е получил „доста прецизен доклад директно от ЦРУ относно възможни събития през следващите месеци - в съответствие с това, което казвам и за което предупреждавам от месеци“.

„Трябва да предвиждаме различни сценарии. Както Полша, така и цяла Европа трябва да бъдат подготвени за различни възможности, свързани със ситуацията не само на руско-украинския фронт, но и по източния фланг на ЕС“, заяви полският премиер.

Междувременно директорът на ЦРУ Джон Ратклиф проведе разговори на високо равнище с министъра на специалните служби на Полша Томаш Семоняк, съобщава The Independent. Двамата са обсъдили ключови въпроси, свързани със сигурността, на фона на нарастващите опасения от заплахи от страна на Русия към НАТО.

Редактор: Георги Иванов