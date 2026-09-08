Полша вдигна военната авиация заради руските удари по Украйна, а летището в Люблин, разположено на около 90 км от границата с Украйна, беше временно затворено. Полската служба за въздушна навигация обясни, че ограничението е наложено заради непланирани военни операции, предприети с цел гарантиране на сигурността на страната.

Полша вдигна изтребители и затвори временно две летища

Първоначално експертите предупредиха, че летището може да остане затворено в продължение на няколко часа. Малко преди 9:00 ч. обаче бе съобщено, че ограниченията са отменени и аеропортът е възстановил нормалната си работа.

Редактор: Цветина Петкова