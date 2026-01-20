Вероятната причина са нови масирани руски удари в Украйна

Летищата в Жешов и Люблин в Източна Полша спряха временно работа, за да могат военните самолети да действат свободно, съобщи полската служба за аеронавигационно обслужване PANSA.

През нощта Русия нанесе въздушни удари по Украйна. Това наложи полските власти превантивно да защитят въздушното си пространство. Малко по-късно летищата бяха отново отворени.

Мъж на 50 години загина при масирана атака в Киевска област, съобщи областният управител Микола Калашник. Кметът на столицата Виталий Кличко обяви, че 5635 многоетажни жилищни сгради в столичния град са без отопление. В Одеска област властите съобщават за повреден обект от енергийната инфраструктура.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Владимир Сахатчиев, БТА

