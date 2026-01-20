Летищата в Жешов и Люблин в Източна Полша спряха временно работа, за да могат военните самолети да действат свободно, съобщи полската служба за аеронавигационно обслужване PANSA.

W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego, lotniska w Rzeszowie i Lublinie wstrzymały operacje lotnicze — PANSA (@PANSA_PL) January 20, 2026

През нощта Русия нанесе въздушни удари по Украйна. Това наложи полските власти превантивно да защитят въздушното си пространство. Малко по-късно летищата бяха отново отворени.

Lotniska w Rzeszowie i Lublinie wznowiły operacje lotnicze — PANSA (@PANSA_PL) January 20, 2026

Мъж на 50 години загина при масирана атака в Киевска област, съобщи областният управител Микола Калашник. Кметът на столицата Виталий Кличко обяви, че 5635 многоетажни жилищни сгради в столичния град са без отопление. В Одеска област властите съобщават за повреден обект от енергийната инфраструктура.

Редактор: Цветина Петкова