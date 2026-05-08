Скъпоценният камък тежи около 2,2 килограма

В Мианма беше открит рядък 11 000-каратов рубин, смятан за втория по големина камък от този вид, намиран някога в страната, предаде "Асошиейтед прес". Скъпоценният камък, който e около 2,2 килограма, е открит в района на град Могок в областта Мандалей.

Показват рядък рубиненочервен диамант в музея "Смитсониън" (ВИДЕО)

Районът, който е засегнат от продължаващия въоръжен конфликт в Мианма, е център на добива на рубини в страната.

Според изданието Global New Light of Myanmar рубинът е намерен в средата на април, малко след традиционните новогодишни празници. Макар да е приблизително два пъти по-лек от рубин с тегло 21 450 карата, открит през 1996 г., новият камък се смята за по-ценен заради високото си качество и наситения пурпурночервен цвят с жълтеникав оттенък. Според експерти рубинът се отличава с добра прозрачност и силен блясък.

Диамантът "Искряща роза" отива на търг в Женева за 20 млн. долара (ВИДЕО)

Мианма осигурява до 90 процента от световния добив на рубини, отбелязва "Асошиейтед прес".

Правозащитни организации, сред които Global Witness, от години призовават бижутерийния сектор да прекрати покупките на скъпоценни камъни от Мианма, тъй като индустрията финансира военните власти и въоръжени групировки.

Продават на търг уникален син диамант с тегло от близо 10 карата (ВИДЕО)

Редактор: Станимира Шикова
Източник: Михаил Евлогиев, БТА

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking