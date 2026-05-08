В Мианма беше открит рядък 11 000-каратов рубин, смятан за втория по големина камък от този вид, намиран някога в страната, предаде "Асошиейтед прес". Скъпоценният камък, който e около 2,2 килограма, е открит в района на град Могок в областта Мандалей.

Районът, който е засегнат от продължаващия въоръжен конфликт в Мианма, е център на добива на рубини в страната.

Massive 11,000-carat ruby unearthed by miners in Myanmar, officials say. https://t.co/3Rxwp4NZav — CBS News (@CBSNews) May 8, 2026

Според изданието Global New Light of Myanmar рубинът е намерен в средата на април, малко след традиционните новогодишни празници. Макар да е приблизително два пъти по-лек от рубин с тегло 21 450 карата, открит през 1996 г., новият камък се смята за по-ценен заради високото си качество и наситения пурпурночервен цвят с жълтеникав оттенък. Според експерти рубинът се отличава с добра прозрачност и силен блясък.

«Exceptionnellement gros, rare et difficile à trouver» : un rubis géant de 11.000 carats découvert en Birmanie.

Extrait de la région de Mogok, célèbre pour ses pierres précieuses, le joyau présenterait une qualité et une couleur particulièrement recherchées, selon les autorités. pic.twitter.com/dmZBiskUbZ — Un baron fou (@EuropaMagnifica) May 8, 2026

Мианма осигурява до 90 процента от световния добив на рубини, отбелязва "Асошиейтед прес".

A massive 11,000-carat ruby weighing nearly 5 pounds has reportedly been discovered in Myanmar. pic.twitter.com/v5KC6MvkVD — non aesthetic things (@PicturesFoIder) May 8, 2026

Правозащитни организации, сред които Global Witness, от години призовават бижутерийния сектор да прекрати покупките на скъпоценни камъни от Мианма, тъй като индустрията финансира военните власти и въоръжени групировки.

