Снимка: iStock, илюстративна
В Мианма беше открит рядък 11 000-каратов рубин, смятан за втория по големина камък от този вид, намиран някога в страната, предаде "Асошиейтед прес". Скъпоценният камък, който e около 2,2 килограма, е открит в района на град Могок в областта Мандалей.
Районът, който е засегнат от продължаващия въоръжен конфликт в Мианма, е център на добива на рубини в страната.
Според изданието Global New Light of Myanmar рубинът е намерен в средата на април, малко след традиционните новогодишни празници. Макар да е приблизително два пъти по-лек от рубин с тегло 21 450 карата, открит през 1996 г., новият камък се смята за по-ценен заради високото си качество и наситения пурпурночервен цвят с жълтеникав оттенък. Според експерти рубинът се отличава с добра прозрачност и силен блясък.
«Exceptionnellement gros, rare et difficile à trouver» : un rubis géant de 11.000 carats découvert en Birmanie.— Un baron fou (@EuropaMagnifica) May 8, 2026
Мианма осигурява до 90 процента от световния добив на рубини, отбелязва "Асошиейтед прес".
Правозащитни организации, сред които Global Witness, от години призовават бижутерийния сектор да прекрати покупките на скъпоценни камъни от Мианма, тъй като индустрията финансира военните власти и въоръжени групировки.
Редактор: Станимира Шикова
