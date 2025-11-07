Продават на търг The Mellon Blue (Синият Мелън)— впечатляващ диамант с тегло 9,51 карата. Първоначалната оценка на уникалния брилянт е между 20 и 30 милиона долара. Той ще смени собственика си на търга на "Кристис" в Женева на 11 ноември.

Това ще бъде първата поява на синия диамант, инкрустиран в пръстен, на аукцион. Според експерти, ако достигне сумата от 30 милиона долара - той ще се превърне в един от най-скъпите сини брилянти, продавани някога на търг.

Камъкът е без вътрешни дефекти и е с формата на круша. Той е вграден в пръстен, обсипан с бели диаманти, и с елегантен, извиващ се дизайн. Според експерти от "Кристис" бижуто вече предизвиква огромен интерес сред колекционерите.

Камъкът носи името на Рейчъл Ламбърт „Бъни“ Мелън – известен американски филантроп и колекционер на изкуство, която е притежавала диаманта и го е носила на верижка като медальон.

Редактор: Станимира Шикова