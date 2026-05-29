Кои са най-гледаните видеа в социалните мрежи на NOVA през месец май? Това разкри Йоана Георгиева, която е редактор „Социални мрежи” в NOVA.

Сред най-популярните е победата на DARA на „Евровизия“ . Огромен интерес предизвикаха кадри от първата ѝ телевизионна изява в X Factor, които събраха над 8 милиона гледания в платформите TikTok, Facebook и Instagram. Популярност натрупа и видеото с нейното посещение в Министерския съвет след успеха ѝ.

Сред най-коментираните теми беше и Giro d’Italia в България . Репортаж от село Майско, където местните жители тепърва научават за преминаването на състезанието, се превърна в хит заради забавните реакции на хората.

Голям интерес предизвика и темата за свалената охрана на Бойко Борисов и Делян Пеевски , както и разкритията около 1 04-те незаконни постройки край местността "Баба Алийно" . В социалните мрежи силен отзвук получиха и трагедията в Благоевград след смъртта на младо момиче, както и емоционалните кадри от наводненията в Севлиево .

