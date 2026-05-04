Свитлана Минченко е от Украйна. От ноември миналата година живее в петричкото село Долна Рибница. Отглежда плодове и зеленчуци, обикаля българските села и разказва в социалните мрежи тяхната история. Говори български и дори разбира, когато нейните съседи ѝ споделят, че нямат френки.

„Аз съм украинка, която се премести в Югозападна България. И честно казано, не очаквах, че тук има толкова красиви и силни места – планини, крепости, малки градове и гледки, които те карат просто да спреш и да се насладиш”, казва Свитлана.

Преди да дойде в България, работела във ферма за ягоди в Англия. В Украйна е била счетоводител, но не харесвала работата си. Тогава решила да смени офиса с работа на полето.

„Майка ми казваше: „Как така поле, Свитлана, спри, защо?“. Мамо, знам, че гледаш това видео и сигурно се чудиш откъде ми идва това. Знай – от теб е. Защото ти на 55 години реши, че искаш да станеш шофьор на тролейбус и започна всичко от нулата. И сега работиш това, което обичаш. И аз съм същата – когато реша нещо, просто го правя”, казва Свитлана.

В Англия срещнала много българи. Почуствала се приета. „Разказваха за България с толкова много любов, че вече я харесвах, преди да дойда”, споделя Свитлана.

