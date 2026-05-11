Ново изследване предполага, че малък, леден обект отвъд орбитата на Плутон може да притежава изключително тънка атмосфера, вероятно образувана в резултат на вулканична активност или удар от комета. Откритието поставя под въпрос досегашните представи за това колко малки тела в Слънчевата система могат да задържат атмосфера, пише АП.

Става дума за обект с диаметър около 500 километра, който учените описват като най-малкото известно тяло в Слънчевата система с ясно засечена глобална атмосфера, задържана от гравитацията. Според ръководителя на изследването Ко Аримацу от Националната астрономическа обсерватория на Япония, резултатите са „изненадващи“ и променят разбирането за малките светове в Космоса.

„Това е удивително развитие, но е необходима независима проверка. Последствията биха били значими, ако се потвърди“, коментира Алан Стърн от Института Southwest Research Institute, който не е участвал в изследването и е водещ учен в мисията на НАСА „Ню Хорайзънс“.

Обектът, известен като (612533) 2002 XV93, се намира в пояса на Кайпер, далечен регион отвъд Нептун. Той обикаля около Слънцето два пъти за времето, за което Нептун прави три орбити. По време на наблюденията през 2024 г. учените използват три телескопа в Япония, които засичат как обектът временно намалява яркостта на далечна звезда, преминавайки пред нея.

Според изследването, публикувано в списание Nature Astronomy, предполагаемата атмосфера е между 5 и 10 милиона пъти по-рядка от земната и дори 50 до 100 пъти по-рядка от тази на Плутон. Учените смятат, че тя може да се състои от метан, азот или въглероден оксид.

Астрономите подчертават, че за потвърждение са нужни допълнителни наблюдения, включително с космическия телескоп „Джеймс Уеб“. Според Аримацу бъдещите промени в атмосферата биха могли да дадат ключ към нейния произход - дали е резултат от удар или от вътрешна геоложка активност, подобна на ледени вулкани.

