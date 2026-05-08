Галактиката Messier 77 е разположена на около 45 милиона светлинни години

Ядрото на спирална галактика, излъчващо изключителна яркост, показва нова снимка на космическия телескоп „Джеймс Уеб“, предаде "Асошиейтед прес", позовавайки се на НАСА.  Фотографията показва галактиката Messier 77 (M77), разположена на около 45 милиона светлинни години в съзвездието Кит (Cetus).

В центъра ѝ се намира активно галактическо ядро, захранвано от свръхмасивна черна дупка с маса около 8 милиона пъти по-голяма от тази на Слънцето.  Телескопът „Джеймс Уеб“ е заснел детайлите чрез своя инфрачервен инструмент, разкривайки сложната структура на галактическото ядро.

Космическият телескоп, най-големият и мощен в своя клас, работи от 2021 г. и продължава да предоставя нови данни за най-далечните и екстремни обекти във Вселената, допълва "Асошиейтед прес".

Редактор: Станимира Шикова
Източник: Михаил Евлогиев, БТА

