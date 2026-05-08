Галактиката Messier 77 е разположена на около 45 милиона светлинни години
Ядрото на спирална галактика, излъчващо изключителна яркост, показва нова снимка на космическия телескоп „Джеймс Уеб“, предаде "Асошиейтед прес", позовавайки се на НАСА. Фотографията показва галактиката Messier 77 (M77), разположена на около 45 милиона светлинни години в съзвездието Кит (Cetus).
The bright orange lines appearing to radiate from the nucleus are diffraction spikes created by the interaction of light with Webb’s structure. For this pattern to occur, the light source must be very bright and very concentrated, such as M77’s nucleus.— ESA Webb Telescope (@ESA_Webb) May 7, 2026
В центъра ѝ се намира активно галактическо ядро, захранвано от свръхмасивна черна дупка с маса около 8 милиона пъти по-голяма от тази на Слънцето. Телескопът „Джеймс Уеб“ е заснел детайлите чрез своя инфрачервен инструмент, разкривайки сложната структура на галактическото ядро.
Космическият телескоп, най-големият и мощен в своя клас, работи от 2021 г. и продължава да предоставя нови данни за най-далечните и екстремни обекти във Вселената, допълва "Асошиейтед прес".Редактор: Станимира Шикова
