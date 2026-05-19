Община Варна организира пряко излъчване на концерта „Bangaranga” на DARA в София тази вечер от 18:00 ч. Събитието ще може да бъде проследено на голям екран на входа на Морската градина, където варненци и гости на града ще имат възможност да подкрепят победителката в „Евровизия 2026”.

Кметът на Варна Благомир Коцев ще бъде в София и лично ще поздрави DARA от името на всички варненци.

От Община Варна канят всички жители и гости на града да се включат в общото преживяване и да подкрепят DARA в една специална и емоционална вечер.

