Зад една опаковка чипс се крие повече наука, отколкото може да изглежда на пръв поглед, пише „Асошиейтед прес”. В продължение на десетилетия изследователите работят за разработването на сортове картофи, които могат да издържат на различни климатични условия, да се съпротивляват на болести, да се съхраняват с месеци и все пак да произвеждат хрупкав, висококачествен чипс.

В Мичиганския държавен университет професор Дейвид Дучес ръководи усилията за адаптиране на картофите към променящите се нужди на индустрията - от различните потребителски предпочитания до нарастващия производствен натиск. През последните 15 години екипът му е разработил няколко нови сорта картофи за чипс, включително биоинженерен тип, предназначен да поддържа правилните нива на захар по време на съхранение на студено, което помага за предотвратяване на развалянето на продукта.

Снимка: БТА/АП

Работата има както глобално, така и местно въздействие. Дучес е помогнал за разработването на устойчиви на болести картофи за страни като Нигерия и Бангладеш, като същевременно подкрепя многомилиардната картофена индустрия в Мичиган. Щатът е водещият производител на картофи, използвани за чипс в САЩ. Подобряването на сортовете картофи е непрекъснат процес.

Чрез Националната програма за чипс изследователите тестват стотици нови сортове всяка година, избирайки само най-обещаващите за по-нататъшно развитие. Тясното сътрудничество между учени, фермери и производители на чипс играе ключова роля в рафинирането на картофите, за да отговарят на индустриалните стандарти. Селекцията на нови сортове картофи е сложна и отнема време - често повече от десетилетие. Генетичната структура на картофите затруднява последователното възпроизвеждане на желаните характеристики, а съхранението им остава основно предизвикателство.

Снимка: iStock

Картофите трябва да се съхраняват на достатъчно хладно, за да се предотврати разваляне, но не толкова студено, че нивата на захар да се повишат и да повлияят на вкуса и цвета им. Напредъкът в селекцията значително подобри съхранението, позволявайки на някои съвременни сортове да издържат почти година. За производителите на чипс това означава по-регулярно снабдяване и по-малка зависимост от доставки на дълги разстояния, което приближава производството до дома, допълва още „Асошиейтед прес”.

Редактор: Ивета Костадинова