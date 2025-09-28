Картофите често са винени за наднормено тегло и лошо здраве, но ново изследване показва, че всъщност могат да помогнат за понижаване на кръвното налягане, без да причиняват напълняване. Учените представиха това изненадващо откритие на научна конференция на Американското химическо общество (ACS).

Според проучването консумацията на две порции картофи дневно може да понижи кръвното налягане при хора с наднормено тегло и вече диагностицирана хипертония. Ефектът бил почти толкова силен, колкото този от яденето на овесени ядки. Нито един участник не е наддал на тегло по време на проучването.

Но има една важна подробност – не става дума за пържени картофи или чипс. В изследването картофите били сготвени в микровълнова фурна, без мазнина или добавки като масло, майонеза или сметана.

Използвани били малки лилави картофи, богати на растителни вещества (фитохимикали), които имат доказани ползи за здравето. Според учените, червените и белите картофи също могат да имат подобен ефект.

Водещият изследването д-р Джо Винсън обяснява, че картофите несправедливо са обявени за вредни. Един обикновен печен картоф съдържа само около 110 калории, но е богат на витамини и полезни съединения, които могат да предпазват от заболявания.

В проучването участвали 18 души с наднормено тегло и високо кръвно, които консумирали по 6 до 8 малки лилави картофа с кора два пъти дневно в продължение на месец. Средно, систоличното налягане спаднало с 3.5%, а диастоличното с 4.3%, като повечето участници вече приемали лекарства за кръвно налягане, но въпреки това имали допълнително подобрение.

Д-р Винсън отбелязва, че в картофите се съдържат вещества, действащи подобно на ACE инхибитори – лекарства за понижаване на кръвното. Те също така съдържат антиоксиданти и микроелементи в количества, сходни с тези в спанак, броколи и брюкселско зеле.

Важно е обаче как се приготвят картофите. Пърженето и печенето на висока температура унищожават полезните вещества, затова учените избрали микровълнова обработка, която запазва хранителната стойност.

Лилавите картофи стават все по-достъпни в супермаркети и фермерски пазари. Учените се надяват, че бъдещи изследвания с бели картофи, които са по-масово консумирани, ще покажат подобни ползи.

Изследването е финансирано от Министерството на земеделието на САЩ и показва как едно обикновено хранително растение, когато се приготвя здравословно, може да се превърне в ефективен инструмент за подобряване на здравето.

Редактор: Дарина Методиева