Предизвикателство в социалните мрежи уби американски тийнейджър. Сърцето на момчето спряло след консумация на изключително лют чипс с вкус на тортиля. 14-годишният Харис Улоба от Масачузетс издъхнал заради поръсения с чушки Каролина Рийпър и Нага Вайпър.

Съдебен лекар установил, че Харис е починал от спиране на сърдечната дейност, след като е погълнал храна с голямо количество екстракт от люти чушки, наречен капсаицин. При аутопсията се стига и до заключението, че тийнейджърът е имал уголемено сърце, което може да е допринесло за леталния изход. Няколко дни след смъртта на момчето, компанията производител изтегли продукта опт търговската мрежа. Той бил опакован в кутия с форма на ковчег с червен череп и надпис "Изключително люто".

"Paqui stopped selling “One Chip Challenge” chips not long after Wolobah died & scrubbed its website of the playful advertising that surrounded the product".



Autopsy Confirms 14-Year-Old Died From Spicy Chip. https://t.co/FJS9ihRrTJ