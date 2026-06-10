Украйна не получава безплатна военна помощ от България. Сътрудничеството в областта на отбраната между страните се осъществява на търговска основа. Това заяви на брифинг говорителят на Министерството на външните работи на Украйна Георгий Тихий в отговор на въпрос на "Суспилен".

Според него Киев не получава безплатна военна помощ от София, а вместо това сътрудничеството се осъществява при взаимноизгодни условия.

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Тихий подчерта, че това е от полза и за двете страни: "Украйна получава необходимото отбранително оборудване, а българските предприятия и отбранителната промишленост получават възможности за развитие".