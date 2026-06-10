България остава надежден партньор в НАТО и ЕС, но Министерството на отбраната няма да предоставя допълнително въоръжение за Украйна от собствените си резерви, тъй като Армията не разполага с излишъци. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по повод военната помощ и националната сигурност. Той подчерта, че пряка заплаха за страната ни в момента не съществува, въпреки усложнената геополитическа обстановка.

Той определи като „неуместни интерпретации" политическите реакции след новината за спирането на военната помощ към Украйна. Според Стоянов решението няма да засегне дейността на ВМЗ-Сопот и няма причина за притеснение сред хората. "Това са неуместни интерпретации. Категоричната позиция е, че страната ни остава надежден член на НАТО и ЕС, но това не означава, че ние не трябва да имаме собствено мнение", заяви военният министър.

Той обясни, че решението да не се праща повече техника е продиктувано от чисто практически причини, свързани с нуждите на въоръжените сили. "За да се предостави нещо, то трябва да е в повече, трябва да е излишно. Ние към момента не разполагаме с излишно въоръжение. Аз съм категоричен като министър на отбраната, че няма как от нашите складове да бъде дадено повече", добави Стоянов.

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По темата с износа на боеприпаси и ролята на държавните заводи той направи разделение между ангажиментите на армията и тези на военно-промишления комплекс. По думите му МО е възстановило собствените си запаси чрез договори с ВМЗ, но не следи търговската дейност на предприятията след това. "Българската армия не продава оръжие. Тя няма такъв ангажемент. Това е ангажемент на отбранителната индустрия. Договорът за възстановяване на боеприпасите между МО и ВМЗ беше изпълнен на 100%. Къде се изпращат от ВМЗ след това – не е работа на МО да знае. Какви контракти са сключени от търговското дружество не е наша работа", обясни министърът и препрати въпросите за оръжейния износ към Министерството на икономиката.

Във връзка с разполагането на американски сили и самолети на българска територия Стоянов уточни, че става дума за рутинни тренировъчни полети и логистично обезпечаване. Според анализите на Министерството на отбраната и докладите на службите за сигурност страната не е изправена пред непосредствена опасност. "Рискове винаги има – от терористични атаки, от какво ли още не. Те са ежедневни, впрочем. Със или без самолетите тези рискове се коренят в цялостната несигурност в момента, но пряка заплаха за България няма", успокои Димитър Стоянов.

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Редактор: Мария Барабашка