Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от Българската армия за Украйна. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание.

„Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. Затова отново призоваваме за всеобхватен и реалистичен подход към този конфликт и за търсене на дипломатическо решение”, каза Радев.

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„Укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции и на отбранителните способности на Българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България”, допълни той.

Премиерът благодари на пожарникарите, предотвратили по-голяма трагедия на „Челопешко шосе”. И каза, че доблестните служители в МВР са с „развързани ръце в борбата срещу престъпността и корупцията и чадър няма да има над никого".

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Кабинетът продължава и работата по изготвянето на бюджета за 2026 г. Радев подчерта, че правителството е заварило „изпразнена хазна", но въпреки това всички основни държавни системи ще бъдат подсигурени с необходимия финансов ресурс, без орязване на социалните разходи и на средствата за образование, култура и здравеопазване.

Кабинетът продължава и прегледът на всички обществени поръчки. Тези, за които прецени, че са нерационални или будят съмнения за корупция, ще бъдат спрени. Продължава и работата по набелязването на мерки за повишаване на събираемостта.

Радев коментира и срещата с големите търговски вериги, провела се в понеделник. „Те поеха доброволен ангажимент за намаляване с поне 15% на цените на основни хранителни стоки за продължителен период. Искам обаче да подчертая, че този ангажимент не трябва да бъде за сметка на българския производител”, каза Радев.

„Вчера, в края на деня, в някои медии се появи информация, че български производители на плодове и зеленчуци са били притискани от някои вериги да намалят цените, така че това поевтиняване да бъде за тяхна сметка. Ще помоля министъра на земеделието за спешна проверка на тази информация”, каза Радев.

„Ние подходихме съвсем добронамерено, с очакване за разбиране, солидарност и социална отговорност. Такъв ангажимент вчера прозвуча много ясно от страна на веригите и се надяваме той да бъде спазен. Но ако реалността се разминава с поетия ангажимент, държавата разполага с редица механизми, особено след последните законодателни промени, които предприехме, за да защити българските граждани и българските производители. И ще го направим”, каза премиерът.

Редактор: Ина Григорова