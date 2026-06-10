Американски дипломат беше открит мъртъв в най-големия град в Мианма, съобщи Държавният департамент на САЩ. Членове на дипломатическата общност в Янгон казаха, че тайландка е била задържана от полицията във връзка със случилото се, предаде "Асошиейтед прес".

Американски служители в Тайланд и посолството на САЩ в Мианма препратиха въпросите по случая към Държавния департамент, който потвърди "смъртта на служител на американското правителство", назначен в посолството в Янгон, но не даде подробности. "От уважение към личния живот на семейството и близките, в момента не разпространяваме допълнителна информация", заяви Държавният департамент в отговор по имейл на въпроси от АП.

Имунитет спря разследването за смъртта на руски дипломат в Кипър

Според трима души от дипломатическата общност в Мианма, които говориха при условие за анонимност, мъжът е бил намерен мъртъв преди около две седмици в "Сакура резидънс&хотел". Комплексът, предлагащ дългосрочно наемане, е популярен сред дипломати, бизнесмени и други международни посетители и се намира на около 1,5 километра от американското посолство. Те заявиха, че полицията разглежда случая като възможно убийство и е задържала тайландка.

Министерството на външните работи на Тайланд заяви, че е оказало консулска помощ на задържаната жена и е уведомило семейството ѝ, но не коментира повече.

Редактор: Дарина Методиева