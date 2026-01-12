Кипърските власти и дипломатическите среди следят с повишено внимание мистериозен смъртен случай на руски дипломат в Никозия.

Високопоставен служител на посолството на Руската федерация е бил открит мъртъв в кабинета си на 8 януари. Към момента случаят се определя като „странен“, а властите действат изключително предпазливо поради деликатния характер на ситуацията. Руското посолство е предало тялото на кипърските власти със закъснение, придружено с кратко официално съобщение, което гласи, че става въпрос за самоубийство.

Все още се очакват резултатите от аутопсията, за да се установи дали става въпрос за естествена смърт и има ли данни за престъпление. Руското посолство в Никозия досега не е излязло с подробни официални изявления по случая.

Според информация на ANT1 Cyprus липсата на сътрудничество и бързината, с която е обявена причината за смъртта без намесата на местни следователи, повдигат сериозни въпроси сред кипърските служби за сигурност. Полицията е отправила официално искане за старт на стандартно разследване и оглед на мястото на инцидента в сградата на посолството. На органите на реда обаче е било категорично забранено да провеждат каквито и да е следствени действия на територията на дипломатическата мисия.

Тъй като сградата на посолството се ползва с дипломатически имунитет по силата на Виенската конвенция, кипърските власти са с "вързани ръце" по отношение на огледа на местопрестъплението. Случаят вече се разглежда не само като криминален, но и като политически инцидент с висок интензитет.