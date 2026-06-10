Николай Пелтеков ще поеме поста директор на СДВР, научи NOVA от свои източници.

До момента той беше шеф на сектор "Престъпления, свързани с МПС" при Столичната дирекция на вътрешните работи.

Шефът на СДВР поема функциите на главен секретар на МВР

Припомняме, че досегашният директор на СДВР гл. комисар Любомир Николов стана и.д. главен секретар на МВР, след като поста беше освободен от Георги Кандев.