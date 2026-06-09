Снимка: БГНЕС
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Ръководството на Столичната полиция ще поеме един от заместниците, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев
Поста главен секретар на МВР ще поеме директорът на СДВР Любомир Николов. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. "Николов ще бъде изпълняващ функциите в момента", подчерта той.
По повод оставката на Георги Кандев и кога ще предложи титуляр за поста вътрешният министър обясни: "Това беше изненадваща ситуация. Сега ще има заместник главен секретар, който ще изпълнява функциите на главен секретар, така както беше и при г-н Кандев. В момента, в който се убедим кой е правилният избор, ще има и титуляр".
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На въпрос кой ще управлява Столичната дирекция Демерджиев заяви, че "ще бъде посочен един от заместниците". "Макар системата донякъде да е обезкървена, имаме достатъчно служители, които могат да поемат функцията в даден момент, и се стремим да направим най-правилния избор спрямо ситуацията", посочи министърът.
Демерджиев подчерта, че не е имал никакви противоречия с Кандев по време на съвместната им работа и той не е давал никакви индикации за каквито и да било проблеми.
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По отношение на така наречената група на "Калашниците" вътрешният министър заяви: "В момента се провеждат мащабни действия не само по отношение на тази група, но и на всички лица на територията на страната, замесени в подобни практики или демонстриращи висок стандарт на живот без съответните доходи. Очаквайте резултатите - те ще бъдат бързи и категорични. Това, което е било назад, не е най-важното. Важно е да не допускаме подобни практики да продължават".
Кой е Любомир Николов
Николов завършва висшето си образование в УНСС, специалност "Икономика на търговията“ през 2002 г., а през 2018 г. придобива магистърска степен по същата специалност. Работи в системата на МВР от 2001 г. Преминал е през всички оперативни нива в системата – разузнавач в сектор „Икономическа полиция" в СДВР и в сектор „Фалшификации“ в ГДБОП, началник сектор и началник отдел в ГДБОП. От юни 2021 г. е заместник-директор на главната дирекция. От февруари до април 2023 г. временно е преназначен на длъжност директор на ОДМВР-Хасково, след което отново изпълнява длъжността заместник-директор на ГДБОП. От юни 2023 г. отговаря за Столичната полиция.
През годините многократно е награждаван с писмени похвали, обявяване на благодарност, колективна и индивидуална награди, както и с почетни знаци на МВР III-та, II-ра и I степен от министъра на вътрешните работи.Редактор: Станимира Шикова
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