Поста главен секретар на МВР ще поеме директорът на СДВР Любомир Николов. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. "Николов ще бъде изпълняващ функциите в момента", подчерта той.

По повод оставката на Георги Кандев и кога ще предложи титуляр за поста вътрешният министър обясни: "Това беше изненадваща ситуация. Сега ще има заместник главен секретар, който ще изпълнява функциите на главен секретар, така както беше и при г-н Кандев. В момента, в който се убедим кой е правилният избор, ще има и титуляр".

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На въпрос кой ще управлява Столичната дирекция Демерджиев заяви, че "ще бъде посочен един от заместниците". "Макар системата донякъде да е обезкървена, имаме достатъчно служители, които могат да поемат функцията в даден момент, и се стремим да направим най-правилния избор спрямо ситуацията", посочи министърът.

Демерджиев подчерта, че не е имал никакви противоречия с Кандев по време на съвместната им работа и той не е давал никакви индикации за каквито и да било проблеми.

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По отношение на така наречената група на "Калашниците" вътрешният министър заяви: "В момента се провеждат мащабни действия не само по отношение на тази група, но и на всички лица на територията на страната, замесени в подобни практики или демонстриращи висок стандарт на живот без съответните доходи. Очаквайте резултатите - те ще бъдат бързи и категорични. Това, което е било назад, не е най-важното. Важно е да не допускаме подобни практики да продължават".

Кой е Любомир Николов

Николов завършва висшето си образование в УНСС, специалност "Икономика на търговията“ през 2002 г., а през 2018 г. придобива магистърска степен по същата специалност. Работи в системата на МВР от 2001 г. Преминал е през всички оперативни нива в системата – разузнавач в сектор „Икономическа полиция" в СДВР и в сектор „Фалшификации“ в ГДБОП, началник сектор и началник отдел в ГДБОП. От юни 2021 г. е заместник-директор на главната дирекция. От февруари до април 2023 г. временно е преназначен на длъжност директор на ОДМВР-Хасково, след което отново изпълнява длъжността заместник-директор на ГДБОП. От юни 2023 г. отговаря за Столичната полиция.

През годините многократно е награждаван с писмени похвали, обявяване на благодарност, колективна и индивидуална награди, както и с почетни знаци на МВР III-та, II-ра и I степен от министъра на вътрешните работи.

Редактор: Станимира Шикова