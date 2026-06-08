„Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо”. Това коментира министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по повод изненадващата оставка на и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.

Вътрешният министър обясни, че по-малко от час преди изявлението му Кандев го е изненадал със заявлението си за прекратяване на правоотношението по собствена воля, без да са изложени конкретни мотиви в него. Демерджиев допълни, че го е попитал съвсем ясно и директно за причините, но Кандев изложил такива от изцяло личен характер, които не е редно да бъдат споделяни публично.

Георги Кандев напуска системата на МВР

Министърът заяви, че ако е имало нещо за казване, е трябвало да бъде изречено по време на техния разговор. Той беше категоричен, че да се пускат подобни послания във Facebook не е нито достойно, нито правилно.

Демерджиев подчерта, че никой не е пречил на работата на Георги Кандев. „Знаете от първия ден, че той се ползваше с пълното ми доверие. Многократно съм го заявявал още преди встъпването в поста и в нито една секунда не е усещал нищо друго, освен подкрепа в работата си”, завърши министърът на вътрешните работи. Той категорично отхвърли спекулациите, че е планирал уволнението на Кандев и обясни, че не е имал никакво намерение или съмнение в него, нито повод да иска оставката му.

Демерджиев отправи остра критика към момента, избран за оттеглянето. „Когато в окото на бурята излезеш и оставиш хората си, за мен това не е много похвално като поведение”, коментира той. Същевременно министърът загатна за евентуалните реални мотиви зад напускането, като заяви, че му пожелава успех, включително в бъдещата политическа кариера.

Оставката обаче ще бъде приета, тъй като е заявена по собствено желание от човек, който е очевидно мотивиран да го направи, стана ясно още от думите на Демерджиев.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка