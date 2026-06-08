„Днес напускам МВР. Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча - също. Разбрах посланието”. Това написа в личния си профил във Facebook и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев, обявявайки, че напуска системата на МВР.

Той подчерта, че вече 30 години носи униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата.

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Кандев е категоричен, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. „Затова не мога да бъда човека, който просто ще гледа страшно в камерите”, написа той.

И.д. главен секретар обясни, че неговата задача винаги е била да търси истината, да носи отговорност и да взема решения, когато е трудно. „В месеците преди изборите доказах, че мога да я изпълня, когато имам свобода и подкрепа. Всички полицаи го доказахме”, подчерта той.

По думите му е недопустимо името му да служи за параван. „Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам и за фасада, която не искам да подпирам с името си”, заяви Кандев и завърши обръщението си с думите, че „за доверието на хората няма указ”.