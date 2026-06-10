Почина първият демократично избран кмет на София след падането на комунизма проф. Александър Янчулев. Той беше дългогодишен преподавател във ВИАС и автор на исторически книги. Професорът е починал на 9 юни.

Янчулев е сред знаковите фигури на българския преход – строителен инженер, университетски преподавател. Ръководи столицата в един от най-трудните периоди за България – началото на 90-те години, белязано от тежка икономическа и финансова криза.

Отиде си актрисата Кина Дашева

Мандатът му (1991–1995) преминава в условията на тежка финансова нестабилност, хиперинфлация и ограничени възможности за инвестиции. Въпреки това неговото управление оставя важни символични и административни следи в историята на столицата.

NOVA изразява съболезнования към семейството и близките на проф. Янчулев.

Редактор: Цвета Лазаркова