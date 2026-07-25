Гръцката полиция арестува днес в Атина мъж, след като откри у него ръчна граната по време на операция на Подразделението за борба с организираната престъпност, съобщава онлайн изданието на в. "Катимерини".

Смята се, че заподозреният е бил под наблюдение от известно време, след като властите получили индикации, че подготвя извършването на нападение, информира държавната телевизия ЕРТ.

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Според информацията мъжът е получил нареждане да нападне дома на съдебен служител. Властите не разкриха самоличността или мястото на дома на предполагаемата мишена.

Полицията се е намесила преди да може да бъде извършено нападението и е арестувала мъжа в дома на негов познат в южните предградия на Атина, където се предполага, че е получил гранатата.

Служителите на Подразделението за борба с организираната престъпност са задържали заподозрения и са иззели взривното устройство. Властите не разкриха повече подробности за разследването или възможните мотиви зад предполагаемия заговор.

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По данни на агенция АНА-МПА, задържаният е египетски гражданин, който действал от името на друго лице, което в момента се намира в затвора.

Редактор: Никола Тунев