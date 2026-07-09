Военнослужещи унищожиха невзривен боеприпас в землището на село Козарево, област Ямбол, съобщиха от Втора Тунджанска механизирана бригада. Боеприпасът е бил 82-милиметрова силно корозирала осколочно-фугасна мина с взривател, предава кореспондентът на БТА в Ямбол Мира Безус.

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Специализиран екип от 42-ри механизиран батальон е извършил разузнаване, транспортиране и унищожаване на боеприпаса. Под ръководството на капитан Иван Петров и при спазване на всички мерки за безопасност мината е била унищожена на учебен център „Победа“.

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Военнослужещите са действали по разпореждане на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.

На 3 юли специализиран екип от 3-ти механизиран батальон от състава на Трето бригадно командване унищожи ръчна граната тип „Бухалка”, открита по време на ремонт на сграда в Банско.

Редактор: Ина Григорова