Специализиран екип от 13-то бригадно командване, ръководен от Михаил Попов, унищожи четири 60-милиметрови мини с невзривени детонатори в учебния център „Батмиш“ днес. Боеприпасите са били открити ден по-рано край главен път в землището на село Мокрен, област Сливен.

При друга операция военнослужещи от 31-ви механизиран батальон към 2-ра Тунджанска механизирана бригада, с ръководител капитан Димитър Чернев, са обезвредили на място силно корозирал 122-милиметров снаряд с навит взривател. Боеприпасът е открит на 28 април в дере край село Чомаково, област Кърджали.

Откриха невзривен снаряд край Казанлък (СНИМКА)

Снимка: МО

И в двата случая действията са извършени по разпореждане на началника на отбраната Емил Ефтимов и със заповед на командира на Сухопътните войски Деян Дешков.

