Израелската армия призова днес жителите на десетина села в Южен и Източен Ливан да се евакуират, преди да бъдат извършени атаки срещу ливанското шиитско движение "Хизбула", предаде "Франс прес".

Израелската армия призова за евакуация в Южен Ливан и нанесе удар близо до ливанската столица

Арабскоезичният говорител на израелската армия Авихай Адрае изброи в социалната мрежа X 11 селища, чиито жители са призовани да се евакуират. Говорителят каза, че израелската армия е задължена да действа със сила срещу "Хизбула" "в светлината на нарушението на споразумението за примирие".

