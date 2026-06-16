Вече се вижда краят на военното измерение на конфликта между САЩ и Иран. Това коментира в предаването „Здравей, България” международният анализатор Мартин Табаков. Според него нито едната от двете страни има желание отново да се върне на пътя на войната.

Има обаче много странични фактори, които биха могли евентуално да допринесат за възобновяване на конфликта. Един от тези фактори е това, което се случва в Ливан, където Израел и „Хизбула” са в активно военно противопоставяне.

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„Това, което чуваме от Техеран, и самите американци допуснаха да бъде направено, е да се обединят две отделни теми. От една страна – САЩ и Иран, а от друга – Израел и Ливан, да бъдат разглеждани заедно. И това е успех за иранската дипломация. Далеч не е единственият успех. Нека ви посоча и друг такъв. Самият факт, че тази война започна заради ядрената програма на Иран, а тази ядрена програма на Иран тепърва остава да бъде договаряна, също ни подсказва, че Техеран успява да постига дипломатически успехи”, обясни Табаков.

Тази война е обезсилила американския имидж на държава, която, като си науми нещо, може да го постигне, смята анализаторът.

„Първото, което американският президент се опитва да продаде като успех, е, че Иран няма да има ядрено оръжие. Проблемът с тази теза е, че преди да започне войната нямахме никакви индикации, че Иран въобще е взел решение да създава ядрено оръжие”, коментира анализаторът. „Тази война малко промени нещата. Иранците си дадоха сметка, че тяхната ракетна програма и тяхната мрежа от проксита в региона не са достатъчен механизъм за възпиране. И това може впоследствие да провокира Техеран да се замисли дали не му е необходимо и ядрено оръжие”, коментира Табаков.

По отношение на Ормузкия проток, анализаторът обясни, че първо ще е необходимо време той да бъде разминиран.

Той обясни още, че според изчисленията на икономистите тази война е струвала на света почти 1 трилион долара.

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Редактор: Ина Григорова