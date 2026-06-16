Съединените щати и Иран постигнаха рамково споразумение за прекратяване на продължилата близо четири месеца конфронтация, като подписаха меморандум за разбирателство, който според американски представители ще бъде официално оформен на церемония в края на седмицата. Новината донесе известно успокоение на международните пазари и създаде предпоставки за постепенно възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс определи меморандума като „много общ документ“ от около страница и половина, подчертавайки, че ключовите детайли предстои да бъдат договорени в следващ етап на технически преговори. По думите му бъдещото споразумение задължително трябва да предвижда завръщането на инспекторите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) в Иран.

Постигнато е мирно споразумение между САЩ и Иран

Ванс заяви още, че един от основните елементи на договореностите е САЩ и МААЕ да съдействат за унищожаването на иранските запаси от високообогатен уран. Според него това е ясно заложено в подписания меморандум и представлява важна стъпка към ограничаване на ядрените рискове в региона.

Споразумението обаче оставя много въпроси без отговор. Отлагането на същинските преговори по ядрената програма на Техеран и зависимостта на сделката от развитието на ситуацията в Ливан пораждат съмнения относно нейната дългосрочна устойчивост. Въпреки това тя се разглежда като най-сериозния дипломатически пробив от началото на конфликта, който избухна след съвместните удари на САЩ и Израел срещу Иран през февруари и доведе до хиляди жертви и сериозни сътресения на енергийните пазари.

На този фон израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че военната кампания на Израел срещу Иран е предотвратила непосредствена ядрена заплаха за еврейската държава. По думите му без съвместните действия на Израел и САЩ Техеран вече би разполагал с ядрени оръжия.

„Спасихме държавата Израел от заплахата от ядрено унищожение“, каза Нетаняху, като подчерта, че предприетите операции са отстранили опасността за години напред. Той повтори, че Израел никога няма да допусне Иран да се сдобие с ядрено оръжие, независимо дали има международно споразумение или не.

Високопоставени американски представители: САЩ и Иран подписаха меморандум за разбирателство

Техеран продължава да отрича обвиненията, че разработва ядрени оръжия, и настоява, че ядрената му програма има изцяло мирни и граждански цели.

Израелският премиер също така заяви, че военната кампания срещу Иран и неговите регионални съюзници не е приключила. По думите му израелските сили ще останат в зоните за сигурност в Газа, Южен Ливан и Сирия толкова дълго, колкото е необходимо за гарантиране на сигурността на страната.

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Редактор: Цветина Петкова