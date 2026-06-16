Силна градушка с голям интензитет удари в късните следобедни часове няколко села в община Неделино. Вследствие на ледените късове посевите и селскостопанските насаждения на хората в района са почти напълно унищожени.

Снимка: Боян Кехайов

Засегнатите населени места са Изгрев, Бурево, Средец, Гърнати и Диманово.

Мощна буря с градушка над Монтана (ВИДЕО+СНИМКИ)

Снимка: Боян Кехайов

За тежката ситуация вече е информиран областният управител на Смолян Георги Пепеланов.

Снимка: Гюнер Шукри

Стихията не подмина и съседната община Ардино, където градушка с големината на лешник нанесе сериозни щети по земеделските насаждения в селата Падина, Главник и Жълтуша.

Снимка: Гюнер Шукри

По думите на кмета на Падина Кямил Кичуков проливният дъжд, придружен с ледени късове, е продължил около 10-15 минути. Той се е излял над района между 16:20 и 16:35 часа във вторник, като на много места земята буквално е побеляла.

Снимка: Гюнер Шукри

След обиколка на засегнатите райони е установено, че щетите по реколтата там варират между 20 и 60 процента. Най-сериозно са пострадали насажденията в махала „Стара Падина“. Градушката е поразила предимно посеви с картофи и фасул, както и овощни дръвчета и лозови асми в дворовете на местните жители.