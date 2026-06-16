Макар новите правила за справяне с миграцията в Европа да звучат обещаващо, не намаляват опитите граничните държави Италия, Гърция, Испания да бъдат достигнати от хора, които търсят нов живот на континента.

Нелегалните мигранти, които влизат в България, са намалели два пъти в сравнение с миналата година, въпреки че само преди дни граничните полицаи да задържаха близо четиридесет чужденци, прекарани от българин.

Ще започне ли най-после да се решава драмата със стотиците хиляди неканени гости в ЕС, които нямат работа и живеят на социалната издръжка на местните? Темата коментират Милен Керемедчиев, бивш зам.-министър на икономиката и външните работи и Ангел Джамбазки, зам.-председател на ВМРО в предаването „Челюсти”.

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„По последни проучвания над 60% от европейските граждани, в това число и българите, се притесняват за своята сигурност в най-общия смисъл на думата – от мигрантските потоци, от финансовата сигурност, от войната на границите на Европа. Няма правителство, което да е пренебрегнало тези страхове на своите гласоподаватели и да не е понасяло удари по време на избори от това пренебрежение”, каза Керемедчиев.

„Либералните правителства променят политиката си само заради избори. Не защото тези хора, които идват, променят континента, културата, традициите, ценностите, историята, а защото правителствата ги е страх да не загубят избори. Тази политика, която водеха дълги години крайнолибералните управляващи Европейския съюз, доведе до това, каквито и правила да приемат, те да не могат да проработят”, заяви Джамбазки.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова