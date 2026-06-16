Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) ще започне официална процедура по разследване на случая, станал известен като „Сараевско сафари“. Решението идва, след като получи необходимата подкрепа от представители на 23 държави членки.

Страните, които застават зад искането, са Великобритания, Германия, Италия, Белгия, Швейцария, Дания, Гърция, Албания, Северна Македония, Франция, Нидерландия, Швеция, Турция, Украйна, Румъния и още редица европейски държави.

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Очаква се до началото на септември ПАСЕ да назначи специален докладчик, който да подготви подробен доклад по случая. След това темата ще бъде разгледана от асамблеята и може да се стигне до приемането на официална резолюция.

Случаят „Сараевско сафари“ е свързан с твърдения, че по време на обсадата на Сараево през войната в Босна и Херцеговина чуждестранни граждани са плащали, за да наблюдават или дори да участват в стрелба срещу цивилни от позиции на босненските сръбски сили.

Разследването първоначално е започнато от италианските власти, а впоследствие към него са проявили интерес и съдебните органи в Австрия, Белгия и Швейцария заради предполагаемо участие на граждани от различни европейски държави.

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Обсадата на Сараево продължава близо четири години – от април 1992 г. до декември 1995 г., и се смята за най-дългата обсада на столица в съвременната история. По време на конфликта хиляди цивилни жители губят живота си вследствие на снайперски обстрел и артилерийски атаки.

С предстоящото разследване европейските институции ще се опитат да изяснят фактите около един от най-мрачните и спорни епизоди, свързани с войната в Босна и Херцеговина.

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Редактор: Цветина Петкова